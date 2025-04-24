الخميس 2025-04-24 11:25 ص
 

تجارة الأردن والسفارة الإماراتية تبحثان الشراكات التجارية والاستثمارية

ل
جانب من اللقاء
 
الخميس، 24-04-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الإماراتية في عمان حمد المطروشي، أهمية تعزيز الشراكات التجارية والإستثمارية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الإماراتية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وبما يلبي الطموحات المشتركة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لتجارة الأردن اليوم الخميس، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، وجود فرص تجارية واستثمارية بالمملكة في العديد من القطاعات التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي يمكن للقطاع الخاص والشركات الإماراتية الاستفادة منها.


وأضاف، إن استقطاب الاستثمارات الخارجية تمثل أولوية للاقتصاد الوطني، مبينا أن الأردن حريص على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.


وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية تعتبر شريكا استثماريا وتجاريا مهما للأردن، مؤكدا ضرورة زيادة التنسيق والتشبيك بين الغرفة والسفارة من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للمملكة بالقطاعات الاستراتيجية.


وعبر الحاج توفيق عن أمله بأن يعمل القطاع الخاص الإماراتي على توسيع استثماراته بالمملكة وتنويعها لتشمل مختلف مناطق المملكة والاستفادة من الفرص القائمة بالمحافظات خاصة بقطاعات السياحة والزراعة والصناعة.


ودعا الى تكثيف لقاءات وزيارات الوفود الاقتصادية والتشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للاطلاع على الفرص المتوفرة لديهما والتشجيع على إقامة شراكات تجارية واستثمارية مشتركة، بالإضافة الى ضرورة وجود تنسيق وتعاون مشترك بين الغرفة والسفارة لتنظيم ملتقى اقتصادي بالمملكة في وقت قريب يحضره أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات إمارتية للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة.


من جهته، أكد المطروشي، اهتمام بلاده للعمل مع الأردن على مختلف المستويات، لا سيما الاقتصادية منها بما يسهم في توسيع آفاق الاستثمار والتجارة بين البلدين، مبينا أن هذا يتطلب تعاونا أكبر بين مؤسسات القطاع الخاص.


وأشار إلى وجود فريق متخصص في السفارة لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال الراغبين للاستثمار في دولة الإمارات والاستفادة من الفرص المتوفرة فيها والتشبيك مع الشركات الإماراتية ثم الانطلاق إلى دول مجاورة.


وبين أن المرحلة الحالية تحتاج للمزيد من العمل والتعاون والتنسيق بين البلدين واستثمار الفرص، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص الإماراتية جادة للاستثمار بالأردن بالعديد من القطاعات.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من التوقيع

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين التدريب المهني وسلطة وادي الأردن

قفبلارلء

فن ومشاهير أول تعليق من نقيب الفنانين السوريين بعد قرار شطب سلاف فواخرجي

ل

أسواق ومال ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

ا

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وصندوق كفاءات المستقبل

ل

اقتصاد محلي تجارة الأردن والسفارة الإماراتية تبحثان الشراكات التجارية والاستثمارية

جانب من المضبوطات

أخبار محلية 44 تاجر مخدرات خلف القضبان والمكافحة تشن حربها على المطلوبين

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين التدريب المهني وسلطة وادي الأردن

وزارة الداخلية

أخبار محلية إعلان هام من وزارة الداخلية



 
 



الأكثر مشاهدة