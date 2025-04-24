تجارة الأردن والسفارة الإماراتية تبحثان الشراكات التجارية والاستثمارية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الإماراتية في عمان حمد المطروشي، أهمية تعزيز الشراكات التجارية والإستثمارية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الإماراتية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وبما يلبي الطموحات المشتركة.

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وبحسب بيان لتجارة الأردن اليوم الخميس، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، وجود فرص تجارية واستثمارية بالمملكة في العديد من القطاعات التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي يمكن للقطاع الخاص والشركات الإماراتية الاستفادة منها.



وأضاف، إن استقطاب الاستثمارات الخارجية تمثل أولوية للاقتصاد الوطني، مبينا أن الأردن حريص على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.



وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية تعتبر شريكا استثماريا وتجاريا مهما للأردن، مؤكدا ضرورة زيادة التنسيق والتشبيك بين الغرفة والسفارة من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للمملكة بالقطاعات الاستراتيجية.



وعبر الحاج توفيق عن أمله بأن يعمل القطاع الخاص الإماراتي على توسيع استثماراته بالمملكة وتنويعها لتشمل مختلف مناطق المملكة والاستفادة من الفرص القائمة بالمحافظات خاصة بقطاعات السياحة والزراعة والصناعة.



ودعا الى تكثيف لقاءات وزيارات الوفود الاقتصادية والتشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للاطلاع على الفرص المتوفرة لديهما والتشجيع على إقامة شراكات تجارية واستثمارية مشتركة، بالإضافة الى ضرورة وجود تنسيق وتعاون مشترك بين الغرفة والسفارة لتنظيم ملتقى اقتصادي بالمملكة في وقت قريب يحضره أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات إمارتية للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة.



من جهته، أكد المطروشي، اهتمام بلاده للعمل مع الأردن على مختلف المستويات، لا سيما الاقتصادية منها بما يسهم في توسيع آفاق الاستثمار والتجارة بين البلدين، مبينا أن هذا يتطلب تعاونا أكبر بين مؤسسات القطاع الخاص.



وأشار إلى وجود فريق متخصص في السفارة لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال الراغبين للاستثمار في دولة الإمارات والاستفادة من الفرص المتوفرة فيها والتشبيك مع الشركات الإماراتية ثم الانطلاق إلى دول مجاورة.