"تنفيذية الاستراتيجية الوطنية للتصدير" تعقد اجتماعها الدوري الثاني

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري الثاني للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام 2025.

وأكدت الأمين العام للوزارة، دانا الزعبي في بيان، أهمية البرامج والأنشطة التي تعزز نمو الصادرات وتنويعها، والتي تعد من المستهدفات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشارت الزعبي، إلى ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والأنشطة المدرجة في الخطة التنفيذية، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في فرق العمل ودورهم الفاعل في متابعة وتنفيذ هذه الأنشطة.



وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير مفصلة عن عمل كل فريق، وتم استعراض ورش العمل والدورات التدريبية التي نفذت لعدد من الشركات الأردنية المصدرة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، والشركة الأردنية لضمان القروض.



وتهدف هذه الورش والدورات إلى رفع وعي الشركات حول تقييم المطابقة والجودة، بالإضافة إلى التعريف باتفاقيات التجارة الحرة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.



وخلال النصف الأول من العام الحالي، أنجزت اللجنة عددا من البنود، منها إطلاق الجولة الثانية لاختيار الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق الأميركية، وتقديم الدعم المالي لـ73 شركة ضمن برنامج ترويج الصادرات، و30 شركة ضمن برنامج "تصديرك على حسابنا".



كما تم إعداد ورقة مفاهيمية حول المفاوضات التجارية لاتفاقيات التجارة الحرة، ومتابعة تنفيذ خطط التصدير في المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات لأكثر من 50 شركة، إلى جانب تنظيم المشاركة الأردنية في 6 معارض دولية في العراق وقطر وليبيا ولبنان وهولندا، إضافة للتحضير للمشاركة في معرض دمشق الدولي بتنظيم شركة بيت التصدير.



وفيما يتعلق بتيسير التجارة والنقل، أنهت اللجنة إعداد دراسة جدوى لتحسين البنية التحتية لمناولة البضائع سريعة التلف في مطار الملكة علياء الدولي، ونفذت ورش عمل حول اتفاقية تيسير التجارة ضمن منظمة التجارة العالمية، وعقدت 3 ورش متخصصة في إدارة المخاطر والتدقيق اللاحق لموظفي الجمارك والجهات الحدودية والقطاع الخاص، مع إعداد خارطة طريق لاستكمال التزامات الأردن في هذا المجال.



أما في قطاع التجارة في الخدمات، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية، وتطوير أدوات قياس الجاهزية التصديرية للقطاع، إلى جانب التحضير لدراسة تفصيلية للقطاعات الفرعية.



وأشادت الزعبي، بنسبة إنجاز الأنشطة لفرق العمل المنبثقة عن الاستراتيجية خلال العام الحالي، والتي تجاوزت 75 بالمئة حتى تاريخه، داعية الفرق إلى تكثيف الجهود وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ جميع الأنشطة الواردة في الخطة.