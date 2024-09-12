الخميس 2024-09-12 03:03 م
 
 

خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على المركبات الكهربائية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

اضافة اعلان

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على المركبات الكهربائية

تعبيرية

منوعات ألمانيا.. ركاب "أفعوانية" يعلقون لمدة 40 دقيقة

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من قصف الاحتلال

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس

أرشيفية

أخبار محلية 1441 حالة إسعاف و98 إنقاذا و88 حريقا خلال 24 ساعة بالأردن

خضار في السوق

أخبار محلية 697 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي في إربد

أرشيفية

منوعات مصر.. القبض على حارسي عقار بسبب كلب

آثار القصف في الجليل الأعلى

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بالجليل الغربي



 

الأكثر مشاهدة





عاجل