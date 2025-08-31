الأحد 2025-08-31 09:38 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الأحد، 31-08-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن، الأحد، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد، عند 69.80 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.60 دينارًا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 79.80 و62.20 و47.10 دينارًا على التوالي.


Image1_820253173123992304812.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي حديقة زهور البيت الأبيض تغضب ترامب

لالالا

فن ومشاهير من مآسي سجن صيدنايا.. صفوان نعمو يكشف كواليس "القيصر"

بن غفير

فلسطين بن غفير يخطط لمعاقبة المشاركين بأسطول غزة

تت

أخبار محلية هيئة النقل: 2190 حافلة مرخصة للنقل المدرسي تعمل ضمن 28 شركة

ادارة السير

أخبار محلية تنويه من ادارة السير لذوي طلبة المدارس

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية ينهي خدمات عشرات الموظفين

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات تدميرية استهدفت منطقة علي الطاهر في النبطية الفوقا، جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت: "إن حز

عربي ودولي غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوب لبنان

محكمة

أخبار محلية انتهاء العطلة القضائية والمحاكم تباشر أعمالها الاثنين



 
 



الأكثر مشاهدة