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4.3 مليار دينار حجم الإنتاج القائم بقطاع الصناعات الكيماوية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري- وصل حجم الإنتاج القائم في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ما يقارب 4.3 مليار دينار، تشكل ما نسبته 24 بالمئة، من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي بالمملكة.

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وبحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، تصل القيمة المضافة لدى القطاع نحو 1.7 بالمئة، تعادل ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج الكلي القائم بالصناعة الأردنية.


وقال المهندس البس إن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل شهد ثورة حقيقية انتقل فيها إلى مكانة ذات أهمية عالية، حيث باتت معظم منتجاته ذات تماس حقيقي بحياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، ما وضعه ضمن القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني.


وأشار إلى الاهتمام والدعم والتوجيهات الملكية السامية المتواصلة بضرورة التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره الجزء الرئيسي في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، واعتباره إحدى القطاعات الرافدة للعملات الأجنبية ومساهماته البارزة في استكمال الحلقات الإنتاجية للعديد من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية الأخرى.


وأكد أن القطاع يعد احد القطاعات المكثفة للعمالة حيث يشغل نحو 16 ألف عامل وعاملة في مختلف قطاعاته الفرعية موزعة على عدد منشآت بلغ 706 منشأة، حيث تصل العمالة الأردنية الى اكثر من 90 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع ككل.

 
gnews

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