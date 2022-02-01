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الثلاثاء، 01-02-2022 03:26 م

أسماء مواليد أولاد بحرف النون ومعانيها

اسماء مواليد اولاد بحرف اللام ومعانيها


الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد بحرف النون 2022 ومعانيها، نقدمها اليوم لعشاق حرف النون الذين يفضلون اختيار اسماء أولادهم بحرف النون ضمن باقة من أجمل أسماء مواليد أولاد بحرف النون ومعانيها.

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من أسماء مواليد أولاد بحرف النون 2022 ومعانيها ما يلي:

نجم : النجم في السماء
نوح: ترديد الصوت أو البكاء، وأيضا نسبة إلى نبي الله نوح عليه السلام.
نور: الضوء الساطع، وذكر الاسم في سورة "النور" في القرآن الكريم
نذير: مقدمة الجيش، ويوحي بتحذير الآخرين
نمير: ذكرت في سورة "يوسف" ، المير أي الطعام.
نكير: صعب وشديد

نمرق: مفرد نمارق ومعنا
نجم : الكوكب المضئ في السماء شديد اللمعان والضوء ويدل على علو المكانة.
ناجح : الذي تمكن من تحقيق أهدافه.
ناصر : الغلبة والتفوق على العدو في الحروب.
ناجي : الذي تم إنقاذه من كارثة أو مصيبة.
نوح : الراحة والسكينة.
نذير : من الحذر والتنبيه، وقد ذكر في القرآن الكريم.
نادر : الشيء الذي يصعب الحصول عليه أو الشخص صاحب الاخلاق الكريمة النادرة التي يصعب وجودها في هذا الزمان .
نديم : الرقيق أو الصاحب الصادق  أو المهذب الانيق .

نائل : صاحب الحظ الجيد الذي يتمكن من الحصول على الهدايا والخير الوفير أو الشخص الكريم المعطاء .
نضال : يعني الجهاد أو الشخص المكافح.
نسيم : الرقيق أو الهواء النقي العليل الذي يشفي من الأسقام .
نعمان : الخير الوفير ويعني الهبة والعطاء بغير حساب.
نواف : اسم عربي مشهور في بلاد الخليج العربي، ويعنى العالى المرتفع في المكانة بين قومة وعشيرته .
نهاد : المكانة العالية.
نبيه : يعني شديد الذكاء والفطنة، سريع الفهم والبديهة.
نبيل : شهم ويتمتع بأخلاق حميدة.

 

 

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