الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد بحرف النون 2022 ومعانيها، نقدمها اليوم لعشاق حرف النون الذين يفضلون اختيار اسماء أولادهم بحرف النون ضمن باقة من أجمل أسماء مواليد أولاد بحرف النون ومعانيها.





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من أسماء مواليد أولاد بحرف النون 2022 ومعانيها ما يلي:



نجم : النجم في السماء

نوح: ترديد الصوت أو البكاء، وأيضا نسبة إلى نبي الله نوح عليه السلام.

نور: الضوء الساطع، وذكر الاسم في سورة "النور" في القرآن الكريم

نذير: مقدمة الجيش، ويوحي بتحذير الآخرين

نمير: ذكرت في سورة "يوسف" ، المير أي الطعام.

نكير: صعب وشديد

نمرق: مفرد نمارق ومعنا

نجم : الكوكب المضئ في السماء شديد اللمعان والضوء ويدل على علو المكانة.

ناجح : الذي تمكن من تحقيق أهدافه.

ناصر : الغلبة والتفوق على العدو في الحروب.

ناجي : الذي تم إنقاذه من كارثة أو مصيبة.

نوح : الراحة والسكينة.

نذير : من الحذر والتنبيه، وقد ذكر في القرآن الكريم.

نادر : الشيء الذي يصعب الحصول عليه أو الشخص صاحب الاخلاق الكريمة النادرة التي يصعب وجودها في هذا الزمان .

نديم : الرقيق أو الصاحب الصادق أو المهذب الانيق .

نائل : صاحب الحظ الجيد الذي يتمكن من الحصول على الهدايا والخير الوفير أو الشخص الكريم المعطاء .

نضال : يعني الجهاد أو الشخص المكافح.

نسيم : الرقيق أو الهواء النقي العليل الذي يشفي من الأسقام .

نعمان : الخير الوفير ويعني الهبة والعطاء بغير حساب.

نواف : اسم عربي مشهور في بلاد الخليج العربي، ويعنى العالى المرتفع في المكانة بين قومة وعشيرته .

نهاد : المكانة العالية.

نبيه : يعني شديد الذكاء والفطنة، سريع الفهم والبديهة.

نبيل : شهم ويتمتع بأخلاق حميدة.

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