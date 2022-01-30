الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

غزة تسجل 7 وفيات و1345 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الأحد، 30-01-2022 03:46 م

أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها

اسماء بنات جميلة وراقية 2022


الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها تشمل باقة من أجمل أسماء المواليد البنات التي نقدمها للآباء والأمهات اليوم ليختاروا منها ما يروق لهم، وتضم أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها أسماء بنات من ثلاثة حروف أيضاً.

اضافة اعلان

أسماء مواليد بنات من حرفين
من أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها ما يلي:
آن : يعني العطف والحنان
لو : اسم من أصول يونانية ويعني جمال الأخلاق
مي: الغزال الجميل
لي: المرأة الحزينة
ري : اسم مشتق من ريا ويعني النهر
لاف: لاف هو اسم أجنبي ويكتب LOVE ومعناه الحب.


أسماء مواليد بنات من ثلاثة حروف ومعانيها
من أسماء مواليد بنات من ثلاثة حروف ومعانيها ما يلي:
تقى : المطيعة لله، التي تخشاه سبحانه وتعالى.
ضحى : الوقت بعد طلوع الشمس.
صبا: الصغر، الشوق، الحداثة.
عين: مفرد عيون وتعني العين.
رغد : يسر الحال.
نغم : طرب ولحن جميل.
شمس : الشمس ويقصد بها الوضوح والضياء والنور الساطع.
قمر : القمر ويعني الفتاة الجميلة.
عزة: قوة، غلبة، مجد، شرف.
سهى: الكوكب الخفي.
منى: أماني ورغبات.
ريم: وهو اسم الغزال.
رهف: الرقة.
وعد : من الوعود.
حلا : من الحلى.
لمى: المرأة السمراء.
شذا: رائحة طيبة.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
01074314016771330362045238821138-1643450124

شاهد..لحظة تحطم مقاتلة أمريكية أثناء محاولتها الهبوط على سطح سفينة

سجون-الكويت

سجينات يقضين فترة محكوميتهن داخل المقاهي في بريطانيا

girl-800x549

بريطانيا … ما مصير امرأة خنقت ابنتها حتى الموت بسبب كورونا؟

000_8PM8DR

أستراليا تخصص 35 مليون دولار لحماية حيوانات الكوالا

1-1497365

جذع شجرة على سطح المريخ..ما القصة؟

OP3DEq4yI8bK6NWPotBQyAHaE8

تفوقت على مصر.. دولة عربية صاحبة أكبر عدد أهرامات بالعالم

أخبار متعلقة
اسماء بنات بحرف الراء قديمة ومعانيها

أسماء مواليد بنات مستوحاة من الموسيقى

اسماء بنات بحرف الميم من ثلاث حروف

أسماء بنات راقية بمعنى الحياة