الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها تشمل باقة من أجمل أسماء المواليد البنات التي نقدمها للآباء والأمهات اليوم ليختاروا منها ما يروق لهم، وتضم أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها أسماء بنات من ثلاثة حروف أيضاً.





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أسماء مواليد بنات من حرفين

من أسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها ما يلي:

آن : يعني العطف والحنان

لو : اسم من أصول يونانية ويعني جمال الأخلاق

مي: الغزال الجميل

لي: المرأة الحزينة

ري : اسم مشتق من ريا ويعني النهر

لاف: لاف هو اسم أجنبي ويكتب LOVE ومعناه الحب.



أسماء مواليد بنات من ثلاثة حروف ومعانيها

من أسماء مواليد بنات من ثلاثة حروف ومعانيها ما يلي:

تقى : المطيعة لله، التي تخشاه سبحانه وتعالى.

ضحى : الوقت بعد طلوع الشمس.

صبا: الصغر، الشوق، الحداثة.

عين: مفرد عيون وتعني العين.

رغد : يسر الحال.

نغم : طرب ولحن جميل.

شمس : الشمس ويقصد بها الوضوح والضياء والنور الساطع.

قمر : القمر ويعني الفتاة الجميلة.

عزة: قوة، غلبة، مجد، شرف.

سهى: الكوكب الخفي.

منى: أماني ورغبات.

ريم: وهو اسم الغزال.

رهف: الرقة.

وعد : من الوعود.

حلا : من الحلى.

لمى: المرأة السمراء.

شذا: رائحة طيبة.

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