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الأحد، 20-02-2022 04:13 م

أمريكا.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من منزل مشتعل - فيديو

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الوكيل الإخباري - في موقف بطولي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، خاطر شاب بحياته من أجل إنقاذ طفلين من النيران التي اندلعت في منزلهم الواقع بولاية أريزونا الأميركية.

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ووضع الشاب الذي لم يكشف عن اسمه حياته على المحك عندما قرر تسلق نافذة المنزل المحترق، وإدخال نصف جسده للداخل، لإخراج طفلين كانا بإحدى الغرف المشتعلة بألسنة اللهب.


وحسبما ذكرت السلطات فإن المبنى الذي تعرض للحريق يقع في بلدة ميسا شرقي عاصمة ولاية أريزونا فينيكس، وقد نجح الشاب في إنقاذ طفلين تبلغ أعمارهما عامين و6 سنوات على التوالي.


وأظهر الفيديو ضابط شرطة وهو يرشق نوافذ المنزل بالحجارة، صارخا: “هناك أطفال في الداخل”.


وبينما كان الشاب يمر في المنطقة شاهد النيران فاندفع للنافذة طالبا من الطفلين في الداخل الاقتراب منها كي يتسنى له إخراجهما.

 

 

 

صوت بيروت انترناشونال

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