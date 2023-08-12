أمريكية تدخل موسوعة غينيس بأطول لحية لأنثى في العالم - صورة

الوكيل الاخباري- دخلت سيدة أمريكية تدعى إيرين هانيكوت وتقطن في ولاية ميشيغان، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك بعد أن أضحت صاحبة أطول لحية لأنثى في العالم.

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وقال مسؤولو غينيس في بيان إن إيرين هانيكوت البالغة من العمر 38 عاما، تملك "أطول لحية لسيدة بطول 11.8 بوصة (30 سم)"، مؤكدة أن لحيتها طبيعية تماما ولا تأخذ أي هرمونات أو مكملات.

وأضافت أن إيرين هانيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، حيث يسبب ذلك المرض بعض الاختلالات الهرمونية للمصابات به وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى غزارة في نمو الشعر على الوجه، كما هو الأمر في حالة هانيكوت.



وأوضحت غينيس أن "هانيكوت كانت تعمد في مراهقتها إلى استخدام منتجات إزالة الشعر والحلاقة بالشفرة للحفاظ على بشرة وجهها".



وصرحت هانيكوت بأنه بعد أن أصبحت في الـ13 من عمرها اعتادت على حلاقة وجهها 3 مرات في اليوم على الأقل، لافتة إلى أنها في النهاية فقدت جزءا من بصرها، وبدأت تشعر بالتعب من الحلاقة".



