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السبت، 09-12-2023 09:27 ص

إصابة إمرأة بسكتة دماغية بسبب فاتورة إشتراك المياه في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - تعرضت امرأة إيطالية، تبلغ من العمر 88 عاما، لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها.

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وتلقت فاتورة بقيمة 15339 يورو من مجموعة "إيرين"، تتعلق بالفترة الممتدة من اب إلى تشرين الاول 2023.

 

ودون علمها بالمبلغ، قامت مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصفه للشركة الموردة. وعندما اكتشفت المسألة لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو.

وتوجه شقيق السيدة إلى مكتب "إيرين" في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتم التأكد من أن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة.

 

وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.

وقالت "إيرين" في بيان لها: "باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة". 

وأضافت الشركة: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات، تشير في الواقع إلى عداد طرف ثالث. بالفعل هذا الصباح، قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة وأصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق". 

 

روسيا اليوم 

 

 

 

 




 

 


 

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