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الأحد، 02-01-2022 11:14 ص

الإمساك بنمر نادر بعد التهامه 25 خروفا في العراق

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الوكيل الإخباري - تمكنت سلطات إقليم كردستان العراق من الإمساك بنمر نادر، بعد أن علق في أحد الفخاخ في قرية جبلية أصيب على إثرها بإصابات عدة.

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وتطلّب الأمر محاولتين للإمساك بهذا النمر، وهو من النوع الفارسي ويبلغ من العمر نحو خمس سنوات ويزن نحو 100 كيلوغرام، ثم نقل بعدها إلى حديقة الحيوانات في مدينة دهوك، بعد أن بترت إحدى قوائمه جراء إصاباته.

وكان سكان القرية العراقية قد نصبوا الفخ بعد أن عرفوا أن نمرًا يهاجم قطعانهم، وأكل حوالي 25 خروفًا.


ويتواجد هذا النوع من السنوريات في العراق وفي تركيا ومناطق من سوريا ولبنان وإيران ومصر وأفغانستان، ويعتبر نوعًا “مهددًا بالانقراض” وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث لم يبقَ منه سوى نحو ألف في الطبيعة و 200 داخل الأقفاص.

 

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