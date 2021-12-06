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الإثنين، 06-12-2021 08:40 م

الشرطة الألمانية تعثر على مليون يورو داخل كرتونة مخبأة

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الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي البلاد، ضمن عملية تهريب أموال محتملة.

وقالت الشرطة في بيان إنها صادرت حوالي مليون يورو نقداً أثناء فحص سيارة على الحدود الألمانية الهولندية بالقرب من بلدة باد بينثيم، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق مع سائق السيارة البالغ من العمر 55 عاما للاشتباه في عملية غسل أموال.

واكتشف الضباط النقود المخبأة في صندوق يوم السبت الماضي في شاحنة قادمة من هولندا وبحسب ما ورد كان الصندوق الذي يحتوي على النقود يزن 31 كيلوغراما في ألمانيا.

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المصدر - البيان

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