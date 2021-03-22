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الإثنين، 22-03-2021 12:03 م

بالفيديو.. شاب سوري يضحّى بنفسه لإنقاذ رضيع جزائري

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الوكيل الإخباري - أصبح شاب سوري حديث الشارع الجزائري بعد أن قدم حياته فداء لرضيع جزائري حاصرته النيران في منزله.

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وفي تفاصيل الحادثة، توفي الشاب السوري فادي مدروني (26 عاماً)، أثناء إنقاذه رضيع من النيران.


ويعتبر فادي، وحيد أهله، وعامل بسيط مقيم في مدينة وهران بالجزائر، ويسكن في غرفة متواضعة بحي شعبي، وفق موقع "النهار".


وتعود قصة وفاته، إلى انفجار قارورة غاز بمنزل أحد جيرانه، حيث اشتعل البيت وهرب كل من في البيت.

عند سماع الشاب السوري الأصوات، خرج من غرفته ليعرف أن في داخل البيت المشتعل يوجد طفل عمره سنتين، ولا أحد يستطيع أن يدخل ليخرجه من وسط الحريق.


وبدون اي تردد دخل الشاب فادي وسط الحريق والدخان الكثيف ليبحث عن الطفل وبعد دقائق وجد الطفل وأخرجه وأنقذ حياته وسط اندهاش الجميع من شجاعته.
ويعاني الشاب فادي من مرض الربو، حيث تعرض لأزمة حادة في التنفس، الأمر الذي أدى إلى وفاته قبل أن يصل للمستشفى.

 



 




 

 


 

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