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الأربعاء، 30-08-2023 02:00 م

بالفيديو- لحظات مرعبة على متن طائرة بعد تعرّضها لعاصفة قوية في اسبانيا

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الوكيل الإخباري - عاش ركاب رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، الواقعة على البحر المتوسط، أوقات عصيبة من الرعب والبكاء، خلال تقلبات جوية شديدة اجتاحت الطائرة.

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وضربت عاصفة قوية ومفاجئة مايوركا في 27 أغسطس مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 75 ميلاً في الساعة؛ ما أسفر عن دمار واسع في هذه المنطقة المشهورة بوجهة العطلات.


وكانت إستيلا أورتس مارتينيز، التي تبلغ من العمر 25 عاما، في طريق عودتها إلى مايوركا من أليكانتي بعد زيارة عائلتها.


وعلى صفحتها في إنستغرام شاركت مارتينيز لحظة اهتزاز الطائرة بعنف، وانتشار الذعر بين الركاب. وروت مارتينيز تجربتها قائلة: “شعرت بالضعف. كنت عالقة في وضعية لا أستطيع التحكم فيها، وحياتي تعتمد على شخص آخر. بدأت أرتجف وأبكي”.


وأضافت مارتينيز: “كانت ردود أفعال الركاب الآخرين متنوعة؛ فبعضهم صرخوا، وبعضهم بكوا، وبعضهم تقيؤوا، وبعضهم عانقوا بعضهم، وبعضهم ضحكوا، وبعضهم بدوا وكأنهم يستمتعون حتى”.


وأظهر مقطع الفيديو المرعب على إنستغرام لمارتينيز الركاب يتشبثون بالمقاعد، ويتأرجحون، ويبكون، أثناء اهتزاز الطائرة بسبب التقلبات الجوية الشديدة، بينما صرخ بعض الركاب بذعر مع صراع الطائرة مع الظروف المتطرفة.

 


 

سكاي نيوز 

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