بعدما سحرت السوريين بغنائها تحت الركام... الطفلة شام قد تخسر ساقيها!

الوكيل الإخباري - بعد أن سحرت الآلاف حول العالم بغنائها المجبول بالوجع والألم، خلال محاولة فرق الإنقاذ انتشالها من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب فجر السادس من شباط الشمال السوري والجنوب التركي، يبدو أن الطفلة الصغيرة شام ستخسر رجليها.



فبعد أن بقيت نحو أربعين ساعة تحت الأنقاض في شمال غرب سوريا، تواجه شام الشيخ محمّد البالغة تسع سنوات، اليوم خطر بتر ساقيها، إثر إصابتها على غرار ناجين كثر من الزلزال بمتلازمة "هرس الأطراف".



فهي تخضع حالياً للمراقبة منذ أيام في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء في مدينة إدلب.



وأوضح أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى لوكالة فرانس برس "أن شام واحدة من حالات عدة وردت إلى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من أربعين ساعة تحت الأنقاض".

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وأضاف الطبيب الذي يعمل في مستشفى في بلدة معرة مصرين تديره الجمعية الطبية السورية الأميركية "سامز"، أن "وضعها كان حرجاً لأنها معرضة للبتر على مستوى الساقين".



لكنه أوضح أن "بعض المؤشرات الإيجابية" دفعت بالمشرفين عليها إلى تأجيل عملية البتر.



يشار إلى أن متلازمة الهرس تنتج "عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة"، وفق مصطفى.

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