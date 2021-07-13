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الثلاثاء، 13-07-2021 10:14 ص

بيع ماسة بـ12 مليون دولار في هونغ كونغ - صورة

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الوكيل الإخباري - بيعت ماسة بقيمة 12 مليون دولار في هونغ كونغ، لتصبح أول جوهرة في العالم تباع بالعملات الرقمية.

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ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، بيعت الماسة التي أُطلق عليها اسم "The Key 10138"، والتي يبلغ وزنها 101 قيراط، في مزاد "سوذبيز"، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن بائع المزاد أنه يقبل الدفع بعملة البيتكوين والإيثريوم.


وبحسب الشبكة، تنتمي الماسة، من عيار 101 قيراط، إلى فئة اللون "D"، والذي يصنف أعلى درجة للألماس الأبيض.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "سوذبيز" للمجوهرات في آسيا، وينهاو يو، أن عمليات الشراء بالعملات الرقمية جذبت عملاء جدد.


وأشار يو إلى أن الجوهرة هي ثاني أكبر ماسة تتخذ شكل كمثرى تطرح في السوق.


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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