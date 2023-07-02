تصاعد أدخنة من محرك طائرة بوينج بمطار في روسيا

الوكيل الإخباري - أبلغ ممثل خدمات الطوارئ، صباح يوم السبت، أن إحدى الطائرات في مطار بولكوفو بروسيا تعرضت لعطل في المحرك.



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وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سان بطرسبورغ بولكوفو"، مضيفا أنه "لم يصب أي شخص بأذى".



وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي.



وذكر مكتب النيابة الروسية للنقل أن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار.

لبنان 24