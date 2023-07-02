الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

فرنسا.. تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله

الأمانة تبدأ برش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي

التربية: 10 دقائق إضافية لمدة امتحان "التوجيهي"

تشييع جثمان الوزير الفلسطيني قدري أبو بكر في رام الله

14 عاما على تسمية الأمير الحسين وليا للعهد

إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط حمص

اصابة سائق اثر تدهور مركبة في عمان

عدوى أعمال الشغب تنتقل إلى سويسرا

الحكومة : فواتير مياه شهرية لجميع المحافظات بهذا الموعد

أكثر من ألفي زائر لمتحف البترا خلال فترة عيد الأضحى

الأحد، 02-07-2023 10:24 ص

تصاعد أدخنة من محرك طائرة بوينج بمطار في روسيا

20230701122211007


الوكيل الإخباري - أبلغ ممثل خدمات الطوارئ، صباح يوم السبت، أن إحدى الطائرات في مطار بولكوفو بروسيا تعرضت لعطل في المحرك.

اضافة اعلان

 

وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سان بطرسبورغ بولكوفو"، مضيفا أنه "لم يصب أي شخص بأذى".

 

وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي.


وذكر مكتب النيابة الروسية للنقل أن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1230-768x520

شاهد رجال الأمن يحتفلون بنجاحهم في تنظيم موسم الحج

Doc-P-1082745-638237070718971906

صراف آلي 'يوزع النقود' في شوارع دبي... اليكم الحقيقة - فيديو

6437711-1387185554

على الرغم من ضجيج الحياة... لماذا يلجأ الانسان الى الصمت؟

اغاغاغا

آلاف الدولارات لكل مولود جديد في هذا البلد!

3282336-2026358489

خوفا من كفيلها.. عاملة منزليّة رمت مولودها من نافذة المنزل في الكويت

عدد-الطائرات-في-العالم

شركة طيران تمنع سيدة بريطانية من السفر... ما السبب؟

أخبار متعلقة
1048765915_0_156_3088_1893_1920x0_80_0_0_9cdcf1687e02efe0019f38bffbf91892

مشهد مرعب لشاب يقفز من حافلة وهي تسير بسرعة كبيرة في روسيا

image

قمر يستشعر الأرض عن بعد عام 2028

8

بعد مشهد الرعب بالغردقة.. فيديو يرصد صيد "القرش المفترس"

5-6-2023_09_26_05_GomhuriaOnline_281685946365

روسيا.. علماء يكتشفون معدن فريد من نوعه

ظ

خل تفاح يودي بحياة 8 أشخاص وإصابة العشرات بروسيا