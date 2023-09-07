جربها الآن.. حيلة ذكية للكشف عن أسرار تبريد المكيف وخفض فاتورة الكهرباء - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف أحد الاشخاص عن أسرار تبريد المكيف وكيفية تخفيض فاتورة الكهرباء دون أن تقل درجة حرارة الغرفة.

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وقال ناشط سعودي خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” هل إذا خليت درجة حرارة المكيف على 24 تعني إن الهواء اللي يطلع درجته 24 فيجيب لا.”



وأضاف:” أن التكييف بالسيارة يختلف تحط 24 يجيك الهواء 24 لأنه مرتبط بموية السيارة .”



وتابع :” يوجد دائمًا مسافة بين السقف والمكيف لكي يستطيع المكيف سحب الهواء ويكون هناك حساس ليفصل المكيف عندما تصل درجة الغرفة 24 .”



واستطرد :” أكثر عدو للمكيف هو ترك الباب مفتوح فيفضل الحساس ويظل يبرد ومن ثم ترتفع قيمة الفاتورة. ”





شخص يوضح لك اسرار تبريد المكيف وكيف تخفض فاتورة الكهرباء وتخلى الغرفة باردة👌🏻



فضلها وانشرها للفائدة❤️👌🏻

pic.twitter.com/za8zdI4QTP ترند “ مقطع متداول “شخص يوضح لك اسرار تبريد المكيف وكيف تخفض فاتورة الكهرباء وتخلى الغرفة باردة👌🏻فضلها وانشرها للفائدة❤️👌🏻 September 5, 2023

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