الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 09:54 ص

رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار في نيويورك

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الوكيل الإخباري - بيعت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب «حكايات لافونتين»، بتوقيع الرسام الفرنسي من القرن الثامن عشر جان باتيست أودري، في نيويورك، مقابل 2.7 مليون دولار، في مزاد نظمته دار كريستيز.

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هذه القطعة الثمينة عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسماً مع مناظر طبيعية مفصلة، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين. وكان جان باتيست أودري (1686-1755)، رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر، قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الثامن عشر.

 

الشرق الاوسط

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