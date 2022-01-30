سجينات يقضين فترة محكوميتهن داخل المقاهي في بريطانيا

الوكيل الإخباري - يقوم سجن east sutton park في بريطانيا بتدريب سجيناته على العمل في مقاه لتحضير منتوجات القهوة المختلفة، وبدلا من البقاء خلف القضبان ساعد السجن أكثر من 30 سجينة من اصل 90 على تعلم مهارات في هذا المجال.



وقد أشاد المفتشون بخطوة السجن لتزويد سجنائه بمهارات جديدة يضيفونها الى سيرهم الذاتية ويتمكنون من الاستفادة منها بعد انقضاء فترات سجنهم.

اضافة اعلان



وتشير مجلة mirror الى ان هذه الدورات التدريبية تعلم السجينات على تحضير مختلف اشكال القهوة كالـ اسبريسو والكابوتشينو وغيرها. وقد حققت السجينات نجاحا بنسبة 100%.



ويضيف تقرير المجلة أن هذا السجن هو واحد من افضل السجون في المملكة المتحدة. ويعمل على جعل السجناء ينخرطون في العمل الخارجي.

صوت بيروت انترناشونال

اظهار أخبار متعلقة

