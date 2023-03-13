سيدتان تحصلان على الشهادة الجامعية بعد 60 عاما على تخرجهما في بريطانيا - صور

الوكيل الإخباري - لا يوجد سن معين لطلب العلم والمعرفة، فقد كسرت معمرة بريطانية تبلغ من العمر 101 عام حاجز العمر وحصلت على شهادتها الجامعية بعد أكثر من 60 عامًا من تخرجها بسبب الحرب العالمية الثانية التي شاركت فيها كممرضة.

اضافة اعلان



ولم تحصل المعلمة المتقاعدة مادج براون ومعلمة أخرى هي شيلا جوردون (94 عامًا) على شهادة جامعية عندما درستا في كلية تدريب المعلمين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ولكنهما حصلتا الآن على الشهادة التي حلمتا بها طوال تلك الفترة.



وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية يوم الأحد، إلى أن المعلمين في ذلك الوقت خضعوا لدورات مدتها سنتان أو ثلاث سنوات، وتم استبدالها لاحقًا بمتطلب الحصول على مؤهل الدراسات العليا أو الدراسات العليا من الجامعة.



وقالت: “لذلك عندما أكملت مادج وشيلا دراستهما في كلية نونينجتون للتربية البدنية في كنت، لم يتم الاعتراف بدوراتهما كدراسات على مستوى الدرجة كما هي عليه اليوم”.



ولفتت إلى أن “جامعة لندن” قررت أخيرا منح شهادات لأولئك الذين فاتتهم درجة البكالوريوس الفخرية في التربية لشكرهم على عقود من الخدمة.









روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

