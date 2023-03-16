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الخميس، 16-03-2023 04:45 م

شاهد أول سعودية تقفز من ارتفاع 15 ألف قدم

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الوكيل الإخباري - قامت الشابة السعودية رزان العجمي بالقفز من ارتفاع 15 ألف قدم في نادي الكويت للقفز المظلي.

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وظهرت العجمي في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقفز من الطائرة حاملة علم المملكة العربية السعودية.


وأصبحت العجمي أول سعودية تحصل على رخصة لاعبة قفز مظلي حر، وتحمل شهادة أول مدربة بين الرجال والنساء لهذه الرياضة، ما أهلها للانتقال مؤخرا للعمل في فعالية "سوبر فلاي" بمنطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

 

 

روسيا اليوم 

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