شاهد الجبال تتحول إلى اللون الأخضر في مكة بعد هطول الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تحول لون الجبال بين مكة وجدة إلى اللون الأخضر، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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وأظهر الفيديو الذي وثقته طائرة مروحية، اكتساء الجبال باللون الأخضر نتيجة خروج الزرع من باطن الأرض بسبب الأمطار.



وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا:”هذي سنة الخير، جميع أنحاء المملكة ربعت ماشاء الله تبارك الرحمن”، وأضاف مغرد آخر :”وين اللي يقولون فلاتر”.

وكانت منطقة مكة شهدت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

المرصد

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