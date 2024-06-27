شاهد بالفيديو : شجاعة سعودي تنقذ محطة وقود من كارثة

الوكيل الإخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر شجاعة مواطن سعودي وعامل بمحطة بنزين في محافظة حفر الباطن، حيث تمكنا بفطنتهما وسرعة بديهتهما من احتواء كارثة ومنع تطور حريق نشب داخل المحطة. وأصبحا محطة الترند تحت هاشتاق "صاحب السيارة" و"حفر الباطن".

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وفي التفاصيل، نشب حريق في خزان وقود سيارة أثناء تعبئتها، مما دفع صاحب السيارة للنجاة بنفسه بسرعة، في حالة من الهلع بين الزبائن الذين حاولوا الفرار.

بارزاً في الفيديو دور عامل المحطة والمواطن السعودي الشجاع فهد مناحي الشودحي، اللذين تعاونا لإخماد الحريق باستخدام مطفأة الحريق اليدوية.



وقد أشاد رواد منصة إكس بدور عامل المحطة والمواطن السعودي، مطالبين بتكريمهما من قبل مدير الدفاع المدني وصاحب المحطة، بعد إنقاذهما للمحطة من كارثة كبيرة وإنقاذ الأرواح التي كانت معرضة للخطر.



