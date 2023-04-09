الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 10:31 ص

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

7-رجل-يمتلك-أضخم-ذراعين-في-العالم


الوكيل الإخباري - تسبب حجم يدي رجل في صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ولادته بحالة نادرة جعلت يديه عملاقة بشكل غريب، وقد أطلق عليه لقب “باباي”.

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يبلغ محيط ساعد الشاب الأمريكي جيف دابي 20 بوصة، ورغم التنمر الذي تعرض له على مدار حياته إلا أنه أفاده في هوايته مصارعة الذراع.

 

جيف دابي بطل مصارعة الأذرع البالغ من العمر 59 عامًا من مينيسوتا بالولايات المتحدة، حصل على 1.3 مليون متابع على المنصة، حيث ينشر بانتظام تحديثات عن حياته.

 


 


 

 

صدى البلد 

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