الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

فقدان حقيبة سوداء في عمان

الحكم على موظف حكومة بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه أكثر من مليون دولار

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة 72%

الأمن يحذر الاردنيين من سقوط الامطار لأول مرة

وفيات الأحد 12/9/2021

محامي يوضح لـ الوكيل حول تعديلات قانون المخدرات و المؤثرات العقلية

منطقة تفتقر إلى الخدمات العامة في الزرقاء

الكشف عن سبب المياه الحمراء في منطقة البحر الميت

زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة : ساعات تفصلها عن الموت

شمول 1257 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية

الأحد، 12-09-2021 09:22 ص

شاهد ...طفل سوري يتحمل مصاعب الحياة لتأمين احتياجات أسرته

image


الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو مؤثر لطفل سوري يدعى يوسف، يتحمل مشاق ومصاعب الحياة ويكافح لتنعم أسرته بحياة كريمة.

ويظهر الطفل السوري يوسف في مقابلة مع قناة أورينت السورية، وهو يتحدث بطريقة تكبر عمره بمراحل عديدة تشكلت من خلال الظروف الصعبة التي واجهتها أسرته في حياتها.

اضافة اعلان


وبعد عودته من المدرسة، يخرج الطفل يوسف من بيته لبيع الماء وكسب الرزق لإطعام إخوته الصغار وشراء احتياجاتهم المنزلية ولمساعدة والده في تأمين أجار المنزل.


وعند سؤاله عن مايتمناه في المستقبل، أجاب الطفل المكافح، بأنه يتمنى بأن يصبح طبيبا يعالج أمراض القلب ليساعد العالم.


ويرى يوسف أن عمله الشاق منذ الصغر سيساعده مستقبلا في تحمل الصعاب عندما يصبح طبيبا.

 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-7382-13

لاستقبال خريف بأناقة وتميز.. تغييرات بسيطة لتجديد ديكور منزلك

IMG_20210911_103118_392

علماء يكشفون عن سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض

613d2ea24c59b738f961f619

السعودية.. السجن 5 أشهر لشخص رفض ارتداء الكمامة وهدد رجل أمن

image

مرصعان بـ112 ماسة.. سواران للملكة ماري أنطوانيت في مزاد- فيديو

plane_d

أميركية فاتتها الطائرة فارتكبت حيلة لتأخيرها

قققق

بسبب الجوع.. أفغاني يبيع ابنته ذات الـ4 سنوات مقابل 590 دولار

أخبار متعلقة
1-1461535

الفنانة ساندي إحدى ضحاياه.. من هو سمكري البني آدمين؟

1-1461253

مسبار ناسا يجمع أول عينة صخرية من المريخ لإعادتها للأرض

Best-Insecticide-Homepage-Image

تحذيرات يجب مراعاتها عند رش المبيد الحشري في المنزل

ص

الصبارة الراقصة تخطف الأنظار عبر تويتر في المملكة.. اليك سبب تهافت الكبار عليها