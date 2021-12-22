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الأربعاء، 22-12-2021 11:50 ص

شاهد...عراقي يدخل موسوعة غينيس بعمل فني الأول من نوعه

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الوكيل الإخباري - دخل الفنان العراقي الشاب سعيد هويدي، البالغ من العمر 27 عامًا، موسوعة غينيس العالمية، بلوحة رائعة عمل عليها مستخدمًا خيوطًا ومسامير فقط، ليدرج كأكبر عمل فني بالخيط والمسمار في العالم.

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واشترطت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما توضح في منشور على صفحتها الرسمية، حول اختيارها لوحة هويدي، معايير صارمة لاعتماد هذا الرقم القياسي، أبرزها استخدام خيط متصل واحد ليشكل الصورة المطلوبة التي بلغت أبعادها 6.3 متر مربع.

وشكلت اللوحة 500 مسمار و6637 متر من الخيوط، أي ما يفوق ارتفاع جبل كليمنجارو الشهير في إفريقيا. وتزينت اللوحة بملامح وجه أخاذ للمؤثرة العربية لجينة صلاح، المصابة بمرض البهاق.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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