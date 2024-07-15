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الإثنين، 15-07-2024 02:14 م

شاهد : لحظة تعامد أشعة الشمس على الكعبة المشرفة اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- شهدت سماء مدينة مكة، ظهر الاثنين، تعامد الشمس الثاني والأخير في عام 2024 على الكعبة المشرفة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونشرت مواقع إخبارية سعودية فيديو للحظة تعامد الشمس على الكعبة، في وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام.


وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة في بيان أن "التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس ظاهريًا قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريبًا بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي (9:27 صباحًا بتوقيت غرينتش)، حيث يصبح ظل الزوال صفراً ويختفي ظل الكعبة المشرفة".

 

سي ان ان

 




 

 


 

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