الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 16-05-2022 11:34 ص

صور-شركة بريطانية تستبدل رواتب الموظفين بالذهب بدلاً من النقود

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الوكيل الإخباري-في ظل الأزمات المالية الني يمر بها العالم، وفقدان العملات قيمتها بمرور الوقت، أطلقت شركة خدمات مالية خطط تجريبية لـ نظام جديد للأجور يتضمن استبدال الأموال بالذهب.

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يعرض الرئيس التنفيذي لشركة TallyMoney البريطانية «كاميرون باري» على موظفيه فرصة الحصول على رواتبهم بالذهب في تجربة جديدة لنظام الأجور.


ويقول «كاميرون باري» بأنه ليس من المنطقي أن يدفع رواتب موظفيه بالجنيه الإسترليني، حيث يقوم الآن بتنفيذ تجربة دفع الذهب في محاولة لمساعدة فريقه المكون من 20 شخصًا خلال الأزمة المالية الحالية الناتجة عن جائحة كورونا.


ويضيف: "مع انتقال أزمة تكلفة المعيشة من سيئ إلى أسوأ، لم يكن من المنطقي الاستمرار في تقديم زيادات في الأجور بالجنيه الاسترليني الذي يفقد قيمته أكثر مع مرور الأيام، فالأمر أشبه بوضع ضمادة طبية على جرح مفتوح".


موضحًا أن الذهب هو "أداة تحوط ضد التضخم تم اختبارها على مدار الزمن" ويمكنها الحفاظ على القوة الشرائية، "في مثل هذه الأوقات، عندما تفقد النقود التقليدية قوتها الشرائية بشكل مطرد، يوفر الذهب للناس أفضل فرصة لمواكبة التضخم".

 


 



 




 

 


 

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