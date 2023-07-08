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السبت، 08-07-2023 08:51 ص

عشرات الأشخاص علقوا داخل تلفريك سياحي في الاكوادور

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الوكيل الإخباري - علق نحو 80 شخصاً، داخل مقصورات تلفريك سياحي في كيتو، بعدما تعرّض لأضرار مادية، على ما أفادت بلدية العاصمة الإكوادورية، من دون أن تشير إلى وقوع أي ضحايا. وغرّدت البلدية في حسابها عبر «تويتر» «إنّ عمليات تدخل جرت في المقصورات بعدما علق نحو 78 شخصاً فيها وتم إنقاذ 11».

وأظهرت صور نشرتها البلدية عناصر الإغاثة وهم يوفرون مساعدة للأشخاص العالقين الذين أُخرجوا من المقصورات بواسطة حبال، فيما تولت فرقة الإغاثة إضاءة المكان، لتسهيل عمليات الإنقاذ الجارية. ويشارك عناصر من وحدة النخبة التابعة للشرطة في عملية الإنقاذ إلى جانب عناصر الإغاثة. 

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