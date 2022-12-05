الإثنين 05-12-2022
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الإثنين، 05-12-2022 11:54 ص

فيديو مروع لممرض معصوب العينين ورضيع في مصر

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الوكيل الإخباري - شهد الشارع المصري حالة من الغضب خلال الساعات الماضية، بعدما وثق فيديو إقدام طواقم التمريض بحضانة خاصة بمحافظة المينا، على تركيب كانيولة بكعب طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين.

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وبالبحث تبين أن من قام بتركيب الكانيولة يدعى مصطفى محمد عبد العزيز، مقيم في قرية صنيم، مركز أبو قرقاص ومعه شخص يدعي صابر محمد، وذلك وفقا لمذكرة بلاغ مقدمة للمحامي العام لنيابات جنوب المينا الكلية، من قبل نقيب تمريض المحافظة، انتصار رئيف فؤاد.


وأوضحت نقيب تمريض المنيا، أن "فردي الواقعة غير مؤهلين للقيام بأعمال التمريض وغير حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وغير مقيدين بنقابة التمريض".

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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