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الأحد، 20-11-2022 07:21 ص

متى سيتمكن رواد الفضاء من العيش على القمر؟ "ناسا" تجيب

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الوكيل الإخباري - تخطط إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لجعل رواد الفضاء يعيشون ويعملون على القمر لمدة تصل إلى شهرين، وذلك في غضون 10 سنوات.

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وقال متحدث باسم "ناسا" إن برنامج مهمة "أرتيميس 1"، هو في الواقع "نقطة انطلاق نحو إرسال أطقم منتظمة إلى القمر، للبقاء لفترات أطول".


وتعمل الإدارة على تأسيس ما تسميه "معسكر قاعدة أرتيميس" فوق القمر، سيضم كابينة قمرية حديثة ومنزلا متنقلا، بما يسمح لرواد الفضاء بالبقاء لمدة تصل إلى شهرين.


وأضاف المتحدث: "ستبني ناسا على زخم مهمة عودة البشر هذه في غضون 4 سنوات، وتخطط لإرسال طاقم إلى القمر مرة واحدة سنويا بعد ذلك".


وتابع: "ستشمل المهام المبكرة فترات قصيرة على القمر، لكن مع تطور المعسكر الأساسي فإن الهدف هو السماح للطاقم بالبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى شهرين في كل مرة".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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