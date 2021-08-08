مزارع بريطاني بعمر 84 عاما يتحول لنجم على يوتيوب - صورة

الوكيل الإخباري - أصبح المزارع جون باتلر (84 عاماً) نجماً على منصة «يوتيوب» بسبب منطوقه الحكيم والهادئ.



الثمانيني باتلر من ديربيشاير الإنجليزية، أصبح معلماً لدروس الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي، يتابعه عدد متزايد من المهتمين. وفقاً لموقع «غود نيوز» الإيجابي، فإن باتلر من أوائل المدافعين عن الزراعة العضوية، كما أنه ممارس للتأمل منذ أمد بعيد. وقد بدأ في تسجيل رسائل ملهمة للناس بهدف نقل الدروس التي تعلمها من الحياة للآخرين.

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النغمة الهادئة ميزت نصائح باتلر التي يبثها من منزله عبر الإنترنت، حاصداً مدى من التفاعل العارم من المشاهدين الذين يكافحون للتخفيف من ضغوطات الحياة وآخرها القلق الذي أسسته الجائحة العالمية.



بدأ صعود باتلر إلى الشهرة بمقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية عام 2016، عرضت أسلوبه الواعي في الحياة، لتستند قناته على «يوتيوب» حالياً إلى نحو 182 ألف مشترك من جميع أنحاء العالم.





المصدر - البيان