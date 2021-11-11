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الخميس، 11-11-2021 10:15 ص

مصري يسافر من القاهرة إلى مكة بدراجته النارية لاداء العمرة - صور

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الوكيل الإخباري - شارك الحاج المصري إسماعيل عبد اللطيف (64 عاما) فرحته بأداء العمرة مع أصدقائه بعد أن قطع أكثر من 3000 كيلومتر على دراجته النارية منطلقاً من القاهرة إلى مكة المكرمة.

ونشر الحاج المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مفيش مبروك يا أجدع أصدقاء، عملت عمرة بالموتوسيكل من القاهرة لمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، والعودة إلى القاهرة مرة أخرى. تحياتي وتقديري للجميع".

واستغرقت رحلة عبد اللطيف 6 أيام منذ دخوله السعودية إلى مغادرتها، وشارك من خلال برنامج رياضي، يتضمن أداء مناسك العمرة بواسطة السفر بالدراجة النارية، إذ انضم إلى فريق رالي مصري للدراجات النارية، وجهت له الدعوة للمشاركة في رالي مسيرة التضامن العربي في السعودية، يضم فرقا من دول عربية عدة.

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 المصدر - البيان

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