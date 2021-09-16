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الخميس، 16-09-2021 04:17 م

نصائح تساعدك على ​النقد الذاتي​ البناء

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الوكيل الإخباري - لتحقيق النجاح في المجال المهني يجب الإعتماد على قاعدة أساسية وضرورية وهي الصدق، يجب أن تكون صادقاً مع نفسك في تقييم قدراتك المهنية وتتمتع بالجرأة لتقييم عملك بشكل دقيق وصحيح أو طلب المساعدة من أجل إكتساب الخبرات المطلوبة.

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إليك نصائح تساعدك على النقد الذاتي البنّاء:

 

الثقة
النجاح المهني يتطلب ثقة بالنفس، ولكن يجب التنبه الى خطر المبالغة في تقدير النجاح مقارنة بالمنافسين.


اليقظة
كن يقظاً بما يخص الثقة بالنفس. أطلب المساعدة من أحد أفراد أسرتك، أو من صديق، أو محترف سابق، للتأكد من مدى الخبرة التي حصلت عليها.


النقد الذاتي
النقد الذاتي وسيلة قوية للحماية من "فقاعات الثقة المفرطة" ويساعد في بناء النجاح. قيّم مهاراتك بأمانة قبل القيام بأي نشاط أو عمل جديد.


السعي
إذا كنت تفتقر إلى المعرفة فمن الأفضل أن تسعى للحصول عليها، قم بتحليل نقاط قوتك ونقاط ضعفك.


الإخفاقات
إنتبه إلى عيوبك ونقاط ضعفك. تقييم الأخطاء وفهم التفاصيل الدقيقة وتقدير الخطوات والحلول التي تحتاج إلى إتخاذها سيجنبك تكرار الأخطاء في المستقبل. يمكن أن تكون مشاركة قصة فشلك مفيدة للغاية.

 

المصدر - الفن 

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