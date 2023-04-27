نصائح مفيدة لغرفة أطفال خالية من المواد الضارة

الوكيل الإخباري - أكدت الخبيرة الألمانية لويزا كورنر أهمية تأثيث غرفة الأطفال، بحيث تخلو من المواد الضارة بالصحة، إذ تحتوي قطع الأثاث وألوان الحوائط والأرضيات على مواد ضارة تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي للأطفال، وتؤثر بالسلب على التوازن الهرموني لديهم.



ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الخبيرة لدى الجمعية الألمانية لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة الوالدين باختيار دهانات الحوائط الخالية من المذيبات، مشيرة إلى أن الدهانات، التي تقوم على أساس معدني، تصدر منها انبعاثات أقل مقارنة بالدهانات، التي تحتوي على البلاستيك.

اضافة اعلان



وأضافت كورنر أنه ينبغي الابتعاد عن الأرضيات المحتوية على الملدنات مثل الأرضيات المصنوعة من مادة PVC، كما توجد هذه الملدنات في ظهر السجاد. وبدلاً من ذلك ينبغي اختيار الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية أو بدون PVC مثل الفلين والباركيه والمشمع.

وأشارت كورنر إلى أن الأثاث المصنوع من الألواح يحتوي على المزيد من المواد اللاصقة والطلاءات، التي قد تنبعث منها مواد ضارة. لذا ينبغي اختيار الأثاث المصنوع من الخشب المصمت.

وبالنسبة للأثاث المنجد والستائر والمفروشات، أوصت الخبيرة الألمانية باختيار الأنواع الخالية من عوامل العزل، التي قد تضر بالصحة مثل ما يعرف "بمركبات الفلور العضوية".

24