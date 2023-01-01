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الأحد، 01-01-2023 11:42 ص

وفاة عامل في مطار أميركي بطريقة 'لا تخطر على بال'

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الوكيل الإخباري - أكد مسؤولون في مطار مونتغومري بألاباما، أن أحد أفراد الطاقم الأرضي التابع لشركة "أمريكان إيرلاينز"، لقي حتفه في حادث تسبب بإغلاق المطار لساعات.

ونقلت سكاي نيوز عن شبكة "أي بي سي" الإخبارية أن متحدثا باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية قال: "نعبّر عن أسفنا للحادث الذي تعرض له أحد أعضاء فريق (بيدمونت إيرلاينز)، الشركة التابعة لأمريكان إيرلاينز، في مطار مونتغومري".
وأضاف المتحدث: "كلنا مع عائلة الراحل، ونركز حاليا على تقديم كل أشكال الدعم الذي يحتاجونه".

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ولم يكشف المتحدث أي تفاصيل تتعلق بالحادث، إلا أن حساب Intel Point Alert، المتخصص بمتابعة أخبار الحوادث في الولايات المتحدة قال في تغريدة، إن العامل الذي لقي حتفه كان مسؤولا عن وضع الحقائب في الطائرة، وقد مات متأثرا بجروحه نتيجة سحبه من محرك الطائرة النفاث.

 

 

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