ولادة حمل بستة أرجل في ألمانيا - صورة

الوكيل الإخباري - ولد حمل بستة أرجل في ولاية ساكسونيا الألمانية.



وقال المربي بيرند تينتير يوم الخميس "لقد أرادت فقط أن تعيش من البداية، ونحن نمنحها الآن الفرصة للقيام بذلك".

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وأضاف أنه تم إطلاق اسم دوللي على الحمل.



وتابع أن دوللي كانت تجد صعوبة في الرضاعة والوقوف من تلقاء نفسها، ولذلك تم ربط إحدى ساقيها بضمادة.



وأوضح أن الطبيب البيطري قام بفحص الحمل ولم يجد أي مشاكل أخرى بخلاف العيب الخلقي، مضيفا أن دوللي بصحة جيدة.



وكان يعتقد أن دوللي ولدت بستة أرجل بسبب ما يسمى بفيروس شمالنبرج، الذي ينتقل عن طريق الحشرات.



وفي حال إصابة الأغنام الحامل بالعدوى، يمكن للفيروس أن يدخل الرحم ويسبب تشوهات في الجنين.

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