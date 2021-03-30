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الثلاثاء، 30-03-2021 12:01 م

3 دقائق و175 مترا.. تسجيل رقم قياسي لفرنسي في السباحة تحت الجليد

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الوكيل الاخباري - سجل سباح فرنسي رقما قياسيا في السباحة تحت الجليد قاطعا مسافة وصلت لـ175 مترا.

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السباح الفرنسي، بطل السباحة الحرة 5 مرات، آرثر جاري بويري، صاحب الـ36 عاما تمكن من حبس أنفاسه ثلاث دقائق ليقطع المسافة المذكورة.

 


يذكر بأن بويري، قطع هذه المسافة دون استخدام الزعانف أو القفازات.

ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم التشيكي ديفيد وينزل، الذي سجله في 23 فبراير/ شباط بعد قطعه مسافة وصلت لـ80 مترا تحت الجليد.


هذا واكتفى بويري، بإجراء بعض تمارين الإحماء وتمارين التنفس، بحسب ما ذكر موقع upi.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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