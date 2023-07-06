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الخميس، 06-07-2023 11:48 ص

رسوم صخرية عمرها 3000 عام في الصين

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الوكيل الإخباري - اكتشفت رسوم صخرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام في ثلاثة مواقع بحوض نهر تونغتيان في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن جميانغ نيما رئيس فريق البحث قوله: «إن معظم الرسوم الصخرية هي رسوم بسيطة للحيوانات، كما عثر على لوحة جميلة لحيوان القطاس البري (الياك البري) ارتفاعها 18 سم وعرضها 21 سم. وهذا النوع من الفن الصخري ينتشر في المناطق الوسطى من نهر تونغتيان».

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ويشير رئيس فريق البحث إلى أن عدد اللوحات التي اكتشفت في هذه المنطقة 59 لوحة، منها 36 لوحة على ارتفاع يزيد على 3800 متر.


وبالإضافة إلى رسوم الإنسان تلاحظ في هذه اللوحات رسوم حيوانات مختلفة مثل الياك البري والغزلان والذئاب والنمور والأغنام والكلاب والخيول والجمال.
ووفقاً للعلماء سيسمح اكتشاف هذه اللوحات بالحصول على معلومات مهمة عن حضارة الأقوام التي سكنت في منطقة منابع نهر اليانغتسي.

 

روسيا اليوم 

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