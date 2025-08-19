أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

وانطلق ماريتشيتش في محاولته بعد استنشاقه الأكسجين النقي لمدة 10 دقائق، مما ساعد على تشبع دمائه بالأكسجين وزيادة قدرة تحمله.
وتفوق هذا الرقم على الرقم القياسي السابق بنحو خمس دقائق، متجاوزًا قدرات العديد من الكائنات البحرية مثل دلفين قاروري الأنف واقترب من أداء فقمة الميناء.
يُذكر أن الرقم القياسي السابق لحبس النفس دون مساعدة هو 11 دقيقة و35 ثانية، ويحمل هذا الرقم الصربي برانكو بيتروفيتش.
تأتي محاولة ماريتشيتش في يونيو/حزيران ضمن جهود لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة البحرية.
On June 14 of this year, Vitomir Maričić took one last gulp of pure oxygen and lay down in a pool. There he remained, cool as a sea cucumber, for 29 minutes and 3 seconds.https://t.co/l9gamFi4ZJ
