أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

الوكيل الإخباري- حقق الغواص الحر الكرواتي فيتومير ماريتشيتش إنجازًا استثنائيًا، بحبس أنفاسه لمدة 29 دقيقة و3 ثوانٍ، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس.

وانطلق ماريتشيتش في محاولته بعد استنشاقه الأكسجين النقي لمدة 10 دقائق، مما ساعد على تشبع دمائه بالأكسجين وزيادة قدرة تحمله.



وتفوق هذا الرقم على الرقم القياسي السابق بنحو خمس دقائق، متجاوزًا قدرات العديد من الكائنات البحرية مثل دلفين قاروري الأنف واقترب من أداء فقمة الميناء.



يُذكر أن الرقم القياسي السابق لحبس النفس دون مساعدة هو 11 دقيقة و35 ثانية، ويحمل هذا الرقم الصربي برانكو بيتروفيتش.



تأتي محاولة ماريتشيتش في يونيو/حزيران ضمن جهود لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة البحرية.



