الثلاثاء 2025-08-19 10:12 ص
 

أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

عهغعغا
الغواص الكرواتي ماريتشيتش
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   حقق الغواص الحر الكرواتي فيتومير ماريتشيتش إنجازًا استثنائيًا، بحبس أنفاسه لمدة 29 دقيقة و3 ثوانٍ، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس.

اضافة اعلان


وانطلق ماريتشيتش في محاولته بعد استنشاقه الأكسجين النقي لمدة 10 دقائق، مما ساعد على تشبع دمائه بالأكسجين وزيادة قدرة تحمله.


وتفوق هذا الرقم على الرقم القياسي السابق بنحو خمس دقائق، متجاوزًا قدرات العديد من الكائنات البحرية مثل دلفين قاروري الأنف واقترب من أداء فقمة الميناء.


يُذكر أن الرقم القياسي السابق لحبس النفس دون مساعدة هو 11 دقيقة و35 ثانية، ويحمل هذا الرقم الصربي برانكو بيتروفيتش.


تأتي محاولة ماريتشيتش في يونيو/حزيران ضمن جهود لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة البحرية.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات أمن سورية

عربي ودولي سانا: مقتل عنصرين من الأمن بإطلاق نار من مجهولين في طرطوس

شاحنات تحمل مساعدات

أخبار محلية عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة

عهغعغا

منوعات أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

الذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء

لاجئون سوريون

أخبار محلية أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025

فغ

فن ومشاهير رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة