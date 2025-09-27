إزالة تمثال لترامب في واشنطن.. ما قصته؟ صورة

الوكيل الإخباري- أزالت السلطات الأميركية تمثالًا برونزيًا مثيرًا للجدل صُوّر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين وهما يمسكان بأيدي بعضهما ويرفعان كعبيهما بابتسامة، بعد أن عُرض فجأة في "ناشيونال مول" بواشنطن.

اضافة اعلان



التمثال، الذي حمل عنوان "أفضل صديقين للأبد"، وُضع يوم الثلاثاء دون تصريح رسمي، وتبنّت تركيبه مجموعة فنية تُدعى "المصافحة السرية"، في محاولة ساخرة لتسليط الضوء على العلاقة السابقة بين ترامب وإبستين.



وأوضحت وزارة الداخلية الأميركية أن التمثال أُزيل لأنه "لا يتوافق مع التصريح الممنوح"، فيما وثق مقطع فيديو على وسائل التواصل لحظة نقله قبل شروق شمس الأربعاء.



