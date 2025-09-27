السبت 2025-09-27 12:15 م
 

إزالة تمثال لترامب في واشنطن.. ما قصته؟ صورة

و
دونالد ترامب
 
السبت، 27-09-2025 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   أزالت السلطات الأميركية تمثالًا برونزيًا مثيرًا للجدل صُوّر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين وهما يمسكان بأيدي بعضهما ويرفعان كعبيهما بابتسامة، بعد أن عُرض فجأة في "ناشيونال مول" بواشنطن.

اضافة اعلان


التمثال، الذي حمل عنوان "أفضل صديقين للأبد"، وُضع يوم الثلاثاء دون تصريح رسمي، وتبنّت تركيبه مجموعة فنية تُدعى "المصافحة السرية"، في محاولة ساخرة لتسليط الضوء على العلاقة السابقة بين ترامب وإبستين.


وأوضحت وزارة الداخلية الأميركية أن التمثال أُزيل لأنه "لا يتوافق مع التصريح الممنوح"، فيما وثق مقطع فيديو على وسائل التواصل لحظة نقله قبل شروق شمس الأربعاء.

 


Image1_920252783644920954762.jpg

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

للا

فن ومشاهير ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟

طائرات راين إير ووز إير منخفضة التكاليف

أخبار محلية تنشيط السياحة: عودة الطيران منخفض التكاليف في 25 أكتوبر المقبل

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ىةا

طب وصحة هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟

"زين فايبر" يصل المفرق بتقنية اتصال وسرعة غير مسبوقة

أخبار الشركات "زين فايبر" يصل المفرق بتقنية اتصال وسرعة غير مسبوقة

21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

فلسطين 21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

ةة

طب وصحة مفاجأة صادمة.. كيف يعبث هاتفك الخلوي بأحلامك؟

اة

طب وصحة ألوان الخريف في طبقك.. فواكه تحمي قلبك وتحافظ على صحتك



 
 





الأكثر مشاهدة