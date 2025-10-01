الأربعاء 2025-10-01 11:33 ص
 

إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي لأول مرة

إيفانكا ترامب
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت إيفانكا ترامب اهتمامًا واسعًا مؤخرًا بعد تداول تقارير تكشف أن الاسم الذي اشتهرت به ليس اسمها الحقيقي، بل تصغير شعبي يُستخدم داخل العائلة منذ طفولتها. فقد تبيّن أن اسمها الكامل هو "إيفانا ماري"، نسبة إلى والدتها ذات الأصول التشيكية، ما يعكس جانبًا من جذور العائلة الثقافية.

هذا الكشف ألقى الضوء على جانب شخصي من حياة إيفانكا، بعيدًا عن السياسة والشهرة، وبيّن التشابه بين اسمها المختصر وأسماء أخرى مختزلة شائعة في ثقافات متعددة، مثل "بوبي" لـ "روبرت".


في سياق آخر، بدأت إيفانكا مسيرتها المهنية في عالم الأزياء، حيث عملت كعارضة ضمن وكالة Elite Model Management وظهرت على منصات كبار المصممين، قبل أن تتجه إلى عالم الأعمال، الذي فتح لها أبوابًا جديدة نحو الحياة العامة والمهنية.

 

