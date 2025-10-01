إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي لأول مرة

هذا الكشف ألقى الضوء على جانب شخصي من حياة إيفانكا، بعيدًا عن السياسة والشهرة، وبيّن التشابه بين اسمها المختصر وأسماء أخرى مختزلة شائعة في ثقافات متعددة، مثل "بوبي" لـ "روبرت".
في سياق آخر، بدأت إيفانكا مسيرتها المهنية في عالم الأزياء، حيث عملت كعارضة ضمن وكالة Elite Model Management وظهرت على منصات كبار المصممين، قبل أن تتجه إلى عالم الأعمال، الذي فتح لها أبوابًا جديدة نحو الحياة العامة والمهنية.
