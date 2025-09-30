ارتفاع حرارة المحرك؟ خطوات فورية يجب اتباعها لحماية سيارتك من التلف

⚠️ أبرز علامات سخونة المحرك:
ارتفاع مؤشر الحرارة إلى المنطقة الحمراء.
تصاعد بخار أو دخان من غطاء المحرك.
روائح غريبة (مثل سائل تبريد، مطاط محترق، زيت).
ضعف مفاجئ في أداء المحرك.
ظهور لمبات تحذيرية على التابلوه.
✅ ما يجب فعله فوراً:
أوقف السيارة فوراً في مكان آمن.
أطفئ المحرك واتركه يبرد 15–30 دقيقة.
لا تفتح الغطاء فوراً لتجنب الحروق.
افحص سائل التبريد بعد أن يبرد المحرك.
أعد التشغيل بحذر وتوجّه لورشة صيانة.
❌ تجنّب هذه الأخطاء:
لا تستمر في القيادة.
لا تفتح غطاء المحرك وهو ساخن.
لا تصب ماءً بارداً على المحرك.
لا تتجاهل المشكلة بعد أن تهدأ مؤقتًا.
🔍 أسباب شائعة لسخونة المحرك:
نقص سائل التبريد أو وجود تسريب.
عطل في طلمبة المياه أو الرادياتير.
تلف الخراطيم أو الأحزمة.
خلل في الترموستات.
انخفاض زيت المحرك.
🛡️ نصائح للوقاية:
فحص منتظم لسائل التبريد والزيت.
صيانة دورية لنظام التبريد.
مراقبة أي أصوات أو روائح غريبة.
الاحتفاظ بزجاجة سائل تبريد في السيارة.
فحص السيارة قبل الرحلات الطويلة.
تذكّر: حرارة المحرك المرتفعة ليست عارضًا بسيطًا، بل إنذار يتطلب تحركًا سريعًا وصحيحًا. تجاهله قد يكلّفك المحرك بأكمله!
