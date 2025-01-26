وحسب تقرير من موقع "builder.ai"، يشير مصطلح "التكاثر الذاتي" إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء نسخ حية ومنفصلة من نفسه، ما يعني أنه يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي العمل بعيدًا عن سيطرة البشر. هذا التقدم تم رصده في أنظمة مثل "Meta's Llama31-70B-Instruct" و "Alibaba's Qwen25-72B-Instruct"، التي نجحت في خلق نسخ متماثلة من نفسها في تجارب تجريبية بنسبة 50% و90% على التوالي.
ما يثير القلق هو أن التكاثر الذاتي قد يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتكرار نفسها بشكل لا نهائي، مما يؤدي إلى احتمال وجود عدد غير منضبط من هذه الأنظمة. هذا يمكن أن يهدد السيطرة البشرية على هذه الأنظمة، حيث قد تتعاون الأنظمة مع بعضها البعض وتطور قدرات على التفاعل مع أجهزة الحوسبة بشكل مستقل عن البشر، مما قد يؤدي إلى خطر فقدان السيطرة على الأنظمة الرائدة.
يحذر العلماء من أن هذا التطور قد يشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية، ويؤكدون أن تحذيراتهم بشأن هذه المخاطر قد تم توجيهها مرارًا وتكرارًا، مستشهدين بدراسات سابقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، التي أكدت قدرة الذكاء الاصطناعي على خداع البشر.
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