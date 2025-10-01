الشرع يتألق في البلياردو ويكشف جانبا رياضيا جديدا - فيديو

الوكيل الإخباري- تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر الرئيس السوري أحمد الشرع فيديو يمارس فيه لعبة البلياردو، معلقًا بـ"استراحة محارب". أظهر الفيديو مهارته في اللعب وسط تصفيق الحضور، مع تعليقات تشير إلى ثقته في تحقيق الأهداف وربط البعض ممارسته بالرياضة بحدث إيجابي محتمل في سوريا.

يُذكر أن الشرع ظهر سابقًا في فيديو مشابه يمارس كرة السلة مع وزير خارجيته، مما أثار ردود فعل متباينة بين من اعتبره رسالة إيجابية ومن رأى فيه رمزية سياسية تتجاوز الرياضة.

#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/RYOrAqr8sk فيديو للرئيس أحمد #الشرع يلعب البلياردو #تلفزيون_سوريا September 30, 2025