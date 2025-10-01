الأربعاء 2025-10-01 11:34 ص
 

الشرع يتألق في البلياردو ويكشف جانبا رياضيا جديدا - فيديو

غت
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر الرئيس السوري أحمد الشرع فيديو يمارس فيه لعبة البلياردو، معلقًا بـ"استراحة محارب". أظهر الفيديو مهارته في اللعب وسط تصفيق الحضور، مع تعليقات تشير إلى ثقته في تحقيق الأهداف وربط البعض ممارسته بالرياضة بحدث إيجابي محتمل في سوريا.

اضافة اعلان


يُذكر أن الشرع ظهر سابقًا في فيديو مشابه يمارس كرة السلة مع وزير خارجيته، مما أثار ردود فعل متباينة بين من اعتبره رسالة إيجابية ومن رأى فيه رمزية سياسية تتجاوز الرياضة.

 

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين شمالا من جنوب غزة

ة

فن ومشاهير لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير

سقب

أخبار الشركات الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في مطار الملكة علياء الدولي بالتعاون مع شركة "ميرج"

خم

منوعات مؤثر بريطاني يوثّق زلزال الفلبين في "بث مباشر"- فيديو

القمح

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

للا

منوعات هم الجذور ونحن الأغصان.. تحية احترام لكبار السن في يومهم العالمي

وزارة المياه

أخبار محلية ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

تطبيق سند

أخبار محلية نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا



 
 





الأكثر مشاهدة