الشرع يتألق في البلياردو ويكشف جانبا رياضيا جديدا - فيديو

يُذكر أن الشرع ظهر سابقًا في فيديو مشابه يمارس كرة السلة مع وزير خارجيته، مما أثار ردود فعل متباينة بين من اعتبره رسالة إيجابية ومن رأى فيه رمزية سياسية تتجاوز الرياضة.
فيديو للرئيس أحمد #الشرع يلعب البلياردو#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/RYOrAqr8sk— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 30, 2025
