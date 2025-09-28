الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

الوكيل الإخباري- في إنجاز هندسي جديد، افتتحت الصين جسر "هواجينغ" العملاق فوق وادي غويتشو، مسجّلة رقمًا قياسيًا عالميًا بارتفاع بلغ 625 مترًا، متجاوزًا جسر "دوغ" (565 مترًا) الذي كان الأعلى سابقًا في المقاطعة نفسها.

اضافة اعلان



ومن المقرر أن يُفتتح الجسر أمام حركة المركبات خلال الأيام المقبلة، ليُضاف إلى قائمة المشاريع العملاقة التي تعكس تقدم الصين في مجالات البنية التحتية والهندسة المعمارية.



ويُعد الجسر جزءًا من خطة وطنية لتعزيز الربط بين المناطق الجبلية الوعرة، وتسهيل الحركة التجارية والسياحية، في خطوة تعكس مدى التقدم التكنولوجي والقدرات الهندسية التي وصلت إليها الصين عالميًا.





Guizhou Huajiang Canyon Bridge is ALSO the tallest man-made WATERFALL in the world at 625 meters. 😍 Okay. Now China is just showing off.Guizhou Huajiang Canyon Bridge is ALSO the tallest man-made WATERFALL in the world at 625 meters. pic.twitter.com/FitJIV6wkY September 27, 2025





A breathtaking view! pic.twitter.com/xs8aIuLxxS Rising 625 meters above the river and set to be the world’s tallest, the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, SW China, unveiled a spectacular water curtain test, where sunlight and spray merged to paint a rainbow over the canyon. 🌈A breathtaking view! @UpGuizhou September 27, 2025