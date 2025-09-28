الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

ومن المقرر أن يُفتتح الجسر أمام حركة المركبات خلال الأيام المقبلة، ليُضاف إلى قائمة المشاريع العملاقة التي تعكس تقدم الصين في مجالات البنية التحتية والهندسة المعمارية.
ويُعد الجسر جزءًا من خطة وطنية لتعزيز الربط بين المناطق الجبلية الوعرة، وتسهيل الحركة التجارية والسياحية، في خطوة تعكس مدى التقدم التكنولوجي والقدرات الهندسية التي وصلت إليها الصين عالميًا.
Guizhou Huajiang Canyon Bridge is ALSO the tallest man-made WATERFALL in the world at 625 meters. pic.twitter.com/FitJIV6wkY
A breathtaking view! @UpGuizhou pic.twitter.com/xs8aIuLxxS
