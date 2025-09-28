الأحد 2025-09-28 10:50 ص
 

الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

جسر وادي هواجيانغ الكبير
 
الأحد، 28-09-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   في إنجاز هندسي جديد، افتتحت الصين جسر "هواجينغ" العملاق فوق وادي غويتشو، مسجّلة رقمًا قياسيًا عالميًا بارتفاع بلغ 625 مترًا، متجاوزًا جسر "دوغ" (565 مترًا) الذي كان الأعلى سابقًا في المقاطعة نفسها.

ومن المقرر أن يُفتتح الجسر أمام حركة المركبات خلال الأيام المقبلة، ليُضاف إلى قائمة المشاريع العملاقة التي تعكس تقدم الصين في مجالات البنية التحتية والهندسة المعمارية.


ويُعد الجسر جزءًا من خطة وطنية لتعزيز الربط بين المناطق الجبلية الوعرة، وتسهيل الحركة التجارية والسياحية، في خطوة تعكس مدى التقدم التكنولوجي والقدرات الهندسية التي وصلت إليها الصين عالميًا.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
