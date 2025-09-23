الثلاثاء 2025-09-23 12:00 م
 

المغرب.. تطورات حاسمة في قضية "الطفل الراعي"

الثلاثاء، 23-09-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت قضية الطفل محمد بويسلخن، المعروفة إعلاميًا بـ"الطفل الراعي"، تطورًا قضائيًا حاسمًا، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرشيدية باستخراج جثمانه لإجراء تشريح طبي جديد، استجابةً لمطالب أسرته.

وجاء القرار خلال ثالث جلسات التحقيق، بعد أن شككت الأسرة منذ البداية في فرضية الوفاة الطبيعية، وأصرت على وجود ملابسات غامضة.


وأكد محامي العائلة، صبر الحو، أن القاضي وافق أيضًا على استدعاء شهود جدد ترى الأسرة أن شهاداتهم ضرورية لكشف الحقيقة.


ويُعد هذا القرار نقطة تحول في مسار القضية، التي بدأت تأخذ منحى جنائيًا، خاصةً بعد انتشار روايات عبر مواقع التواصل تُرجّح فرضية الانتحار، ما زاد الغموض والجدل.


وقد أثارت القضية تعاطفًا شعبيًا واسعًا، وأصبح اسم "الطفل الراعي" رمزًا لمعاناة الأطفال القرويين في المغرب. ولا يزال الرأي العام يترقب نتائج التحقيقات الجديدة، التي قد تُغيّر مجرى القضية بالكامل.

 

