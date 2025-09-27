تفاصيل مفاجئة عن فضيحة حفل "كولدبلاي"... ماذا كشفت مصادر؟

الوكيل الإخباري- كُشفت تفاصيل مفاجئة في فضيحة آندي بيرون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Astronomer"، ومديرة الموارد البشرية كريستين كابوت، بعد انتشار صورة لهما وهما يعانقان خلال حفل لفرقة "كولدبلاي".

ورغم الضجة، أكّد مصدر مقرّب من كابوت أن "الثنائي كانا مجرد أصدقاء في لحظة غير مناسبة"، في حين أشار مصدر آخر إلى أن أندي كابوت، زوج كريستين، كان حاضراً أيضاً برفقة امرأة أخرى، ما يعكس وجود مشاكل متبادلة بين الطرفين.



المقربون من كابوت دافعوا عنها، مؤكدين أنها تعرّضت لتشويه غير عادل بصفتها "مخربة بيوت"، مع الإشارة إلى التأثير النفسي الكبير الذي خلّفه الموقف على جميع الأسر المعنية.