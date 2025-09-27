تفاصيل مفاجئة عن فضيحة حفل "كولدبلاي"... ماذا كشفت مصادر؟

ورغم الضجة، أكّد مصدر مقرّب من كابوت أن "الثنائي كانا مجرد أصدقاء في لحظة غير مناسبة"، في حين أشار مصدر آخر إلى أن أندي كابوت، زوج كريستين، كان حاضراً أيضاً برفقة امرأة أخرى، ما يعكس وجود مشاكل متبادلة بين الطرفين.
المقربون من كابوت دافعوا عنها، مؤكدين أنها تعرّضت لتشويه غير عادل بصفتها "مخربة بيوت"، مع الإشارة إلى التأثير النفسي الكبير الذي خلّفه الموقف على جميع الأسر المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
4 نصائح لتسهيل وقت الواجبات المدرسية على الأبناء
-
توتر بين ترامب وميلانيا داخل المروحية.. والكاميرات توثق اللحظة - فيديو
-
إزالة تمثال لترامب في واشنطن.. ما قصته؟ صورة
-
دراسة تكشف أسرار طول عمر أكبر معمّرة في العالم - صورة
-
في ظهور نادر.. الأمير ويليام يصف 2024 بـ "الأصعب في حياته" (فيديو)
-
لماذا ننام أعمق في القرية؟ سرّ راحة البال بعيداً عن المدن
-
10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك
-
خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة