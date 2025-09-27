توتر بين ترامب وميلانيا داخل المروحية.. والكاميرات توثق اللحظة - فيديو

وظهرت ميلانيا وهي تهزّ رأسها وتشير بيدها نحو ترامب، قبل أن يقاطعها بإشارة إصبع حادة.
وبعد انتهاء المحادثة، خرج الزوجان من المروحية وسارا عبر العشب الجنوبي ممسكين بأيدي بعضهما، بينما كان ترامب يلوح للصحافيين.
محادثة محتدمة بين #ترامب وزوجته على متن المروحية الرئاسية pic.twitter.com/fR6D1ae2BE— Bassam كنعاني من عاصمة الفينيق اليسار جنوب لبنان (@basso_9010) September 26, 2025
