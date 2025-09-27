توتر بين ترامب وميلانيا داخل المروحية.. والكاميرات توثق اللحظة - فيديو

الوكيل الإخباري- وثّقت كاميرات الصحافيين محادثة مُحتدمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيّدة الأميركيّة الأولى ميلانيا ترامب، في مروحيتهما "مارين وان" في واشنطن قبل أيام.

وظهرت ميلانيا وهي تهزّ رأسها وتشير بيدها نحو ترامب، قبل أن يقاطعها بإشارة إصبع حادة.



وبعد انتهاء المحادثة، خرج الزوجان من المروحية وسارا عبر العشب الجنوبي ممسكين بأيدي بعضهما، بينما كان ترامب يلوح للصحافيين.

محادثة محتدمة بين #ترامب وزوجته على متن المروحية الرئاسية pic.twitter.com/fR6D1ae2BE September 26, 2025